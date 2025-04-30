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Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Kocaeli'de özel sektör işçilerine yapılan gece zammıyla en düşük maaş 67.000 TL'ye çıkarıldı. Sözleşme, işçilerden habersiz imzalandı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:55
Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Kocaeli'de Gece Zammı Açıklandı!

Kocaeli'nde özel sektör çalışanlarına yönelik gece yarısı imzalanan bir toplu iş sözleşmesi, en düşük maaşın 67.000 TL'ye yükseldiğini ortaya koydu. Artan enflasyon karşısında çalışanlar, maaşlarına yapılacak zam çalışmalarını yakından takip ederken, bu yeni gelişme işçileri sevindirdi.

Özka Lastik ve Kauçuk Fabrikası'nda Değişiklik

Türkiye'nin önde gelen lastik üreticilerinden Özka Lastik ve Kauçuk Fabrikası'nda yapılan anlaşmanın detaylarıyla birlikte, sözleşmenin gece yarısı ve işçilerden habersiz imzalanması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bu durum, işçiler arasında tedirginlik yaratırken, zammın arka plandaki süreçleri de sorgulatıyor.

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Rekor Artışlar Yolda

Lastik-İş Sendikası ile Özka Lastik arasında yapılan toplu iş sözleşmesi, fabrikadaki işçilerin lehine sonuçlandı. Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan anlaşma neticesinde, en düşük işçi maaşı 67.000 TL seviyesine ulaşırken, ortalama maaşların da 70.000 TL'ye kadar yükseldiği bildirildi.

Sosyal Yardımlarda Önemli Artışlar

Yapılan toplu iş sözleşmesi yalnızca maaşlarda değil, işçilerin sosyal haklarında da önemli artışlar sağladı. Sendikanın yaptığı açıklamalara göre, sosyal yardımlarda %72 ile %127 arasında değişen oranlarda zam gerçekleştirildi. Bu artışlar, işçilerin eğitim, sağlık ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında destek sağlayacak.

Grev Kararı ve Son Gelişmeler

Öte yandan, Lastik-İş Sendikası'na üye 800 Özka Lastik işçisi, daha önceki görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 29 Nisan'da greve çıkma kararı almıştı. Ancak planlanan greve saatler kala, ismarlanan sözleşmeyle birlikte işçilerin haklı talepleri dikkate alınmış oldu.

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