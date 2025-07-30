Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Günlük 70 Ton Atık İşlenecek

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinin Açılışı Yaklaşıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, günlük 70 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracak bir tesisin açılışı için geri sayım başladı. Bu tesis, çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Darıca Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Sıfır Atık Projesi Desteği

Darıca Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek veren belediyeler arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen bu projeye, yaklaşık 12 milyon lira bütçe ayrıldı.

Verimli Geri Dönüşüm Süreçleri

Kurulacak tesis, geri dönüşüm süreçlerini daha verimli hale getirerek doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunacak. Tesis; toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin yapılacağı bir merkez olacak ve günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak.

Ayrıştırılan Materyaller Ekonomiye Kazandırılacak

Ambalajlar, kartonlar, plastikler, pet şişeler ve ince metaller gibi birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak. Tam otomasyonla çalışan sistem, atık yönetimini profesyonel bir düzeye taşıyacak.

Belediye Başkanı'ndan Vizyon Açıklaması

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, temiz çevre ve sürdürülebilir gelecek hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, “Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük kazanım olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Bıyık, ayrıca çevre bilincini yaygınlaştırma ve çocuklarına daha yaşanabilir bir Darıca bırakma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde günlük 70 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracak tesisin kısa sürede hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık (solda), hizmete başlayacak tesisi gezerek bilgi aldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde günlük 70 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracak tesisin kısa sürede hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık (solda), hizmete başlayacak tesisi gezerek bilgi aldı.