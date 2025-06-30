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Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmit'teki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 09:42
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinin Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin depolama alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki binalara da sıçramadan, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, alevlere 32 araç ve 71 personel ile müdahale ederek yangını söndürdü.

Tesiste Hasar Oluştu

Yangın tamamen kontrol altına alınsa da tesisin depolama alanında ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, yangının çıktığı bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tesisin depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tesisin depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tesisin depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tesisin depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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