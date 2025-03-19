Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin elektronik atık depolama bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayın ardından bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmek için 28 araç ve 84 personel ile bölgeye intikal eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonucu tesiste maddi hasar meydana gelirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.