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Kocaeli'de Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:10
Kocaeli'de Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Kartepe'de Hırsızlık Olayı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir iş yerinden yaklaşık 800 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan dört şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kapsamlı bir teknik ve fiziki analiz çalışması gerçekleştirdi. Elde edilen verilere dayanarak, D.K, T.G, G.H ve E.G isimli şüpheliler belirlenerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin Suç Geçmişi

Gözaltına alınan şüphelilerin suç geçmişleri de dikkat çekti. D.K’nin 13, T.G’nin 20, G.H’nin ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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