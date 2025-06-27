Kocaeli'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hurda atık depolama sahasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Kirazpınar Mahallesi'nde çelik üretimi yapan fabrikanın hurda atık depolama alanında önceki gün başladı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla itfaiye ekipleri, 27 araç ve 62 personel ile müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı açık alanda, ekipler yoğun bir mücadele sergiledi.

Yangının kontrol altına alınması için süren 2 günlük çalışmaların ardından ekipler, soğutma işlemlerine devam etmektedir. Yangının nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki tüm önlemler artırılmış durumda ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gerekli adımlar atılmaktadır.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.