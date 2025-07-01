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Kocaeli'de Hz. Muhammed'in Karikatürü İçin Suç Duyurusu

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:44
Kocaeli'de Hz. Muhammed'in Karikatürü İçin Suç Duyurusu

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi önünde toplanan platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Grup adına açıklama yapan platformun dönem sözcüsü Mustafa Salın, derginin bu eylemi karşısında hukuki zeminde hesap sorulacağını belirterek, devletin bu konuda gerekeni yapacağına inandıklarını ifade etti. Salın, "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Salın, "Bilinmelidir ki bu topraklarda uğruna yaşadığımız ve yolunda öleceğimiz yegane kutsal, dinimiz İslam ve onun şerefli elçisi Resulullah'tır. Söz konusu soytarılığın hukuk önünde sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, söz konusu derginin kapatılmasını istediklerini de belirten Salın, "Bizlerin kimsenin yaşam tarzıyla, inancıyla kavgası yok. Ancak her defasında saldırı bize yapılıyor. Bu tam bir siyonist yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Salın, "Dini değerlere yapılan saldırıların ifade özgürlüğü veya vicdan hürriyeti ile masumlaştırılamayacağını" vurgulayarak, "Artık değerlerimize ahlaksızca saldırma zamanı geride kalmıştır. Müslümanlar biricik peygamberinin hürmetini dün çiğnetmediği gibi bugün de çiğnetmeyecektir" şeklinde konuştu.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi...

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi önünde toplanan platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi...

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi önünde toplanan platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

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