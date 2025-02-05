Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Kocaeli'de Cinayet Davası: İş İnsanı Nurhan Ör'ün Ölümü

Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesinin ardından cesedinin asitle eritilmesine yönelik devam eden yargılama, altı sanıkla sürdürülüyor. Sanıklar, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.

Duruşma Detayları

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklar I.E, F.G, E.D, C.A, A.T ve B.T ile maktul Nurhan Ör'ün ailesi hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen kimyacı N.T, sanık A.T.'nin istediği sülfürik asityi 200 litre olarak temin ettiğini ve bunun eritici madde olduğunu belirtti.

Mahkemede, sanıklara söz verildi. Sanık I.E, 100 kişilik ölüm listesi iddialarının asılsız olduğunu savunarak tutuksuz yargılama talep etti. Diğer sanık A.T, tanık N.T'den asit almadığını öne sürdü. Sanık C.A, maktulün çiftliğe halıya sarılı getirildiğini iddia ederek, "Vücudunun parçalanmasını sanık F.G yaptı. Asitleri döken F.G'dir," dedi.

Sanık F.G ise C.A'nın beyanlarına katılmadığını ifade ederken, diğer sanıklar E.D. ve B.T. ise önceki ifadelerini tekrarladı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım 2023'te yapmış olduğu operasyonda, iş insanı Nurhan Ör'ün kayıp ihbarı üzerine 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, Ör'ün darbedilerek ağır yaralandığını, halıya sarılıp otomobil bagajında bir çiftliğe götürüldüğünü tespit etti.

Cesedin asit dökülerek eritilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkeme, cinayetle birlikte başka suçları gizlemek maksadıyla da bu eylemlerin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. C.A ve F.G'nin, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan da toplamda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmektedir.