Kocaeli'de İş Yerinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Yangın Alarmı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan iş yeri yangını, çevredeki sakinleri tedirgin etti. Akse Mahallesi, 471. Sokak'ta bulunan reklam ve tabela dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay Yerinde Yoğun Trabzon

Yangının duyulmasının ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, iş yerinde ciddi hasar oluştu.

Dumandan Etkilenen Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Gökhan U., hemen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detayların araştırılması sürdürülüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.