Kocaeli'de İş Yerini Kurşunlayan İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Kurşunlama Olayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir iş yerinin kurşunlanması olayında iki zanlı tutuklandı. Olay, R.K'ye ait iş yerinde meydana geldi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyon ve Gözaltılar

Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ilk şüpheli Y.E.K. yakalandı. Bu operasyonda, 1 tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.

Devam eden operasyonlar neticesinde, olayın diğer şüphelisi O.Ç. de gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında O.Ç.'nin üzerinde 1 tabanca ile 7 fişek bulundu.

Adalet Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından, her iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın arka planı ve daha fazla detayın polis araştırmalarıyla açığa çıkması bekleniyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Devam eden operasyonda olayın diğer şüphelisi O.Ç'yi de gözaltına alan ekipler, üst aramasında 1 tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.