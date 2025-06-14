DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.075.100,43 0,52%

Kocaeli'de İş Yerini Kurşunlayan İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 19:27
Kocaeli'de İş Yerini Kurşunlayan İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Kurşunlama Olayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir iş yerinin kurşunlanması olayında iki zanlı tutuklandı. Olay, R.K'ye ait iş yerinde meydana geldi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyon ve Gözaltılar

Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ilk şüpheli Y.E.K. yakalandı. Bu operasyonda, 1 tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.

Devam eden operasyonlar neticesinde, olayın diğer şüphelisi O.Ç. de gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında O.Ç.'nin üzerinde 1 tabanca ile 7 fişek bulundu.

Adalet Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından, her iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın arka planı ve daha fazla detayın polis araştırmalarıyla açığa çıkması bekleniyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı...

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Devam eden operasyonda olayın diğer şüphelisi O.Ç'yi de gözaltına alan ekipler, üst aramasında 1 tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı
2
Şırnak'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto
3
İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Kars'ta Şiddetli Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu
5
İstanbul'da 'Bi Festihal Mümkün' Sinema Festivali Heyecanı
6
Ödül Töreni Rami Kütüphanesi'nde Gerçekleşti: 'Sen Yazarsın' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Bakan Göktaş, Tunceli'de Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi