Kocaeli'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırı Protestosu

Fevziye Camisi önünde toplanma

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Fevziye Camisi önünde bir araya geldi.

Grup, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Filistin özgür olacak" pankartları açtı.

Platform adına Mustafa Salın'ın açıklamaları

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem sözcüsü Mustafa Salın yaptığı açıklamada, amaçlarının direnişe desteklerini hep beraber haykırmak olduğunu belirtti.

Salın, İsrail'in onlarca ülkeden katılımcısı olan Sumud Filosu'nu "tüm dünyanın gözü önünde yasa dışı alıkoyduğunu" hatırlattı ve ekledi: "Hemen ardından İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na saldırdı ve tüm aktivistleri alıkoydu. İsrail, hukuksuz filo baskınları sebebiyle devletler bazında bir yaptırımla ne yazık ki karşılaşmadı."

Salın, filoların sadece yardım hareketi olmadığını, aynı zamanda adalet arayışı ve insanlık mücadelesi olduğunu vurguladı. "Sosyal medyada, sokakta, her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her gün daha güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz. Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine Gazze'de şahitlik ediyor." dedi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bir daha aynı katliamın yaşanmaması için bir milat olmasını ümit ettiklerini dile getiren Salın, "Bugüne kadar uluslararası anlaşmalara uymayan, hukuk tanımayan işgalci İsrail'in bu anlaşmaya ne denli uyacağını da garantör devletler başta olmak üzere tüm uluslararası yapılar ve devletler takip etmelidir." ifadelerini kullandı.

Salın, "Dün itibarıyla Gazze'ye insani yardım tırlarının girmeye başladığını" belirterek, bundan sonra yardımların yoğunlaştırılması ve her zamankinden fazla gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısı, Kocaeli'de protesto edildi.