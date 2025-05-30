Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, istinat duvarından düşen bir otomobil sürücüsü yaralandı. Olay, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.K. (53) yönetimindeki 34 KNF 193 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak, Namık Kemal İlkokulu'nun bahçesine düştü. İstinat duvarı ile okulun kantin duvarı arasında asılı kalan otomobildeki sürücü, olay sırasında yaralandı.

Hemen kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin asılı kaldığı yerden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istinat duvarından okul bahçesine düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istinat duvarından okul bahçesine düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.