Kocaeli’de İzmit Belediyesi’ne Ait Çöp Kamyonu Tramvaya Çarptı: 3 Yaralı

Kocaeli İzmit'te İzmit Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun tramvaya çarpması sonucu tramvayın ilk vagonu raydan çıktı; 3 kişi yaralandı, seferler durdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:19
Kocaeli’de İzmit Belediyesi’ne Ait Çöp Kamyonu Tramvaya Çarptı: 3 Yaralı

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’ne Ait Çöp Kamyonu Tramvaya Çarptı: 3 Yaralı

İzmit, 10.00 — Alikahya Fatih Mahallesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İzmit Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, saat 10.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarında tramvaya çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ilk vagonu ağır hasar alarak raydan çıktı, olay yerinde önemli ölçüde hasar oluştu.

Kazada çöp kamyonu sürücüsü, yanındaki temizlik işçisi ve tramvayda bulunan bir yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.

Ekipler, raydan çıkan vagonu tekrar raya oturtmak için çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durduruldu.

