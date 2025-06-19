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Kocaeli'de Jandarma Şüpheli Kişinin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma, şüpheli hareket eden A.N.'nin midesinden 78 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:25
Kocaeli'de Jandarma Şüpheli Kişinin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, jandarma ekipleri, durumu şüpheli olan bir kişinin midesinde uyuşturucu madde buldu. Olayda, 28 kapsül halinde toplam 78 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Anadolu Otoyolu üzerinde devriye görevini icra eden jandarma ekiplerinin bir dinlenme tesisinde karşılaştığı A.N.'nin şüpheli hareketleri üzerine gerçekleşti. Ekipler, A.N.'nin sağlık durumunun iyi olmadığını fark ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan A.N.’nin röntgen filmlerinde midesinde uyuşturucu kapsülü bulunduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile şüphelinin midesinden 28 kapsül halinde uyuşturucu çıkarıldı. A.N.’nin hastanedeki tedavisinin gözlem altında devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 28...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıktı.

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