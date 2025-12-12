DOLAR
Kocaeli’de Kaçakçılık Operasyonu: 100 Ünlü Markalı Termos ve 9 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli'de jandarma operasyonunda 9 ruhsatsız tabanca, 100 ünlü markalı termos ve 2.080 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi; 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:40
Kocaeli’de Kaçakçılık Operasyonu: 100 Ünlü Markalı Termos ve 9 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli’de kaçakçılık ve silah operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 araçta yapılan aramalarda çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi. Olaylara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Darıca uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Jandarma ekipleri, 10 Aralık tarihinde Darıca'da durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi. Bu olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kartepe, Dilovası ve Gebze’de kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 4 ve 10 Aralık tarihleri arasında Kartepe, Dilovası ve Gebze ilçelerinde üç araçta arama yapıldı. Kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 220 bin TL olan ünlü markalara ait 100 termos ile 2 bin 80 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve bu olayla ilgili de 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler ve silahlarla ilgili soruşturma sürüyor.

