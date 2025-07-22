Kocaeli'de Kadın Cinayetinde 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Kadın Cinayetinde Kritik Gelişme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan bir cinayet olayı, toplumda büyük yankı uyandırdı. 20 Temmuz tarihinde, Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde 28 yaşındaki Havva Y. adlı kadın, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şüpheliler Eşle Birlikte Tutuklandı

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde, Havva Y.’nin eşi N.Y. ile birlikte S.Ş., G.K. ve Ş.E. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.