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Kocaeli'de Kadın, Tartıştığı Eşini Tüfekle Vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı kadın gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 11:49
Kocaeli'de Kadın, Tartıştığı Eşini Tüfekle Vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü.

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.O. ile eşi Ş.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, F.O., evde bulundurduğu tüfekle eşine ateş açtı.

Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ş.O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Ş.O.’nun cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından zanlı kadın F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü. Olay, Alikahya Fatih...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü. Olay, Alikahya Fatih Mahallesi’nde çiftin yaşadığı evde gerçekleşti.

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