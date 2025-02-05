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Kocaeli'de Kadınların Afet Yönetimindeki Rolü Ele Alındı

Kocaeli'de düzenlenen panelde, kadınların afet yönetimindeki katkıları ve deprem üzerindeki rolleri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:01
Kocaeli'de Kadınların Afet Yönetimindeki Rolü Ele Alındı

Kocaeli'de kadınların afet yönetimindeki rolüne dikkat çekmek amacıyla bir panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Gebze Kültür Merkezi'nde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı anısına gerçekleştirilen “Afet, Kadın ve Sağlık Üçgeni” paneline Gebze Teknik Üniversitesi Kadın Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatma Yüksel moderatörlük yaptı.

Panelde, Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, Dr. Aylin Gareayaghi ve Dr. Ülgen Mert, kadınların deprem öncesinde ve anında yapabilecekleri ile ilgili bilgiler sundu.

Panele katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye olarak depremle ilgili önemli adımlar attıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Büyükgöz, “Haberleşme ve veri akışıyla ilgili kesinti yaşamamak için gerekli sistemleri kurduk” diyerek, hem vatandaşları bilinçlendirme hem de eylem planlarını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Büyükgöz, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, teknik ve sosyal hazırlıkların sürdüğünün altını çizdi. Etkinlik kapsamında ayrıca, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından deprem bölgesinde çekilen fotoğrafların yer aldığı bir sergi de açıldı.

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