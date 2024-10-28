Kocaeli'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Kamyon Devrilmesi Sonucu Yaralanma
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir kamyon sürücüsü yaralandı. Olay, Kırsal Kabaoğlu Mahallesi'nde, 41 ER 307 plakalı kamyonun rampa indikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gerçekleşti.
Kaza Anı ve Müdahale
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası kamyonda sıkışan sürücüyü başarılı bir şekilde araçtan çıkardı.
Sürücünün Durumu
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik güçleri bölgedeki incelemelerine devam etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.