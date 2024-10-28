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Kocaeli'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İzmit'te devrilen kamyondaki sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:41
Kocaeli'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Kamyon Devrilmesi Sonucu Yaralanma

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir kamyon sürücüsü yaralandı. Olay, Kırsal Kabaoğlu Mahallesi'nde, 41 ER 307 plakalı kamyonun rampa indikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası kamyonda sıkışan sürücüyü başarılı bir şekilde araçtan çıkardı.

Sürücünün Durumu

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik güçleri bölgedeki incelemelerine devam etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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