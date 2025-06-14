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Kocaeli'de Kavga: 1 Polis ve 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavga sonucu 1 polis memuru ve 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:30
Kocaeli'de Kavga: 1 Polis ve 2 Yaralı

Kocaeli'de Kavga Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak'ta iki grup arasında yaşanan çekişme sonucunda olaylar büyüdü. Davet edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay yerine ulaşıldı.

Yaralanmalar ve Müdahale

Kavga sırasında E.H.M. (20) ile E.M. (11) bıçakla yaralanırken, olaya müdahale eden bir polis memuru da düşerek yaralandı. Yaralıların durumları ciddiyetini korurken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Gözaltılar

Olay sonrası polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen kardeşler H.Y.B. ve B.B.’yi gözaltına aldı. Kavganın nedeni ve daha fazla detay hakkında soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, olaya müdahale eden polis memuru düşerek...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, olaya müdahale eden polis memuru düşerek yaralandı. Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, olaya müdahale eden polis memuru düşerek...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, olaya müdahale eden polis memuru düşerek yaralandı. Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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