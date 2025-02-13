Kocaeli'de Kayıp Kişinin Cesedi Ormanda Bulundu: Adli Süreç Başlatıldı

Kocaeli'de Kayıp Kişinin Cesedi Ormanda Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi'nde 8 gündür kayıp olarak aranan Murat Y.'nin (49) cesedi, ormanda toprağa gömülü olarak bulundu. İlgili gelişme, yerel emniyet birimlerinin yoğun çalışmaları neticesinde ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri, Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalışan Murat Y.'den 5 Şubat tarihinden beri haber alamayan eşi ve kızının ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mevcut ipuçlarını değerlendirerek, kayıp kişinin ormanda bulunabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, Murat Y.'nin cesedi dün, Gebze ilçesindeki ormanlık alanda gömülü olarak keşfedildi. Ceset, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından morga kaldırıldı.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayla ilgili olarak R.G. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu trajik olay, Kocaeli'deki güvenlik güçlerinin ve adli makamların etkin çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.