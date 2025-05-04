Kocaeli'de Kaza: 5 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, yokuştan inen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 16 APH 476 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta duran M.A. kontrolündeki 41 ADV 818 plakalı araca çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kaldırıma çıktı.

Kaza sonrası, kazanın etkisiyle yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi hızla olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.