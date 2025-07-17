Kocaeli'de Kiracı ve Dükkan Sahipleri Arasında Kanlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kiracı ile dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tartışmanın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi’nde bulunan ve kış aylarında balık, yaz aylarında ise karpuz satan dükkanda, kiracı E.A. ile mülk sahipleri İ.K. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavga Büyüyünce Yaralanmalar Gerçekleşti

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.A., yanındaki karpuz bıçağıyla İ.K. ve M.A.'yı yaraladı. Olayla ilgili ihbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dükkan sahipleri ile kiracısı arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dükkan sahipleri ile kiracısı arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.