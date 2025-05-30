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Kocaeli'de Körfezray Metro Projesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak projesi Körfezray Metro'da istasyon inşaat çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:34
Kocaeli'de Körfezray Metro Projesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocaeli'de Metro Projesi Hızla İlerliyor

Kocaeli'yi metro ile buluşturacak olan Körfezray Metro Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen projede, istasyonlardaki kazık çakma çalışmaları devam ediyor.

İstasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamalara göre, Derince ilçesindeki üç istasyonda inşaat çalışmaları tüm titizliğiyle yürütülüyor. "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstasyonu" çevresindeki alan kapatılmış durumda. Buradaki yıkama ünitesi ve taksi durağı, diğer bölgelere taşındı. Şantiye sahasındaki prefabrik yapıların yıkılması ve ağaçların taşınması işlemleri tamamlandı. İstasyonda çalışmalar, ikifore kazık makinesi ile gerçekleştiriliyor.

Trafik Önlemleri Alınıyor

"Derince İstasyonu" etrafında da kaplama çalışmaları sürerken, mevcut tek katlı otopark yıkılmış durumda. Çalışmaların yoğun olduğu bölgede, yüksek tonajlı araçlar için hazırlanan trafik sirkülasyon planı ile olası trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, "Derince Millet Bahçesi" alanı da istasyon yapımı için bariyerlerle çevrildi.

Büyük Yatırımın Hedefleri

Körfezray Metro Hattı, Kocaeli'de günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olarak planlanıyor. İlerleyen dönemlerde bu sayı 500 bine çıkarılacak. Proje için tahsis edilen toplam yatırım bütçesi ise 2,2 milyar dolar; bunun 1,8 milyar doları hattın, 400 milyon doları ise araç yatırımı için ayrılmış durumda.

2028'de Hizmette

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı içerisinde yer alan bu projede, Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın ilk aşamasında toplam 26,85 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı ile 18 istasyon yapılacak. Metro hattının birinci etabının 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu etap, Tüpraş-Petkim Kavşağı'ndan başlayarak, İzmit Doğu İstasyonu'na kadar uzanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi kapsamında bazı istasyonlardaki kazık çakma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi kapsamında bazı istasyonlardaki kazık çakma çalışmaları devam ediyor.

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