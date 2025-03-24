Kocaeli'de Kumar Baskınında 6 Kişiye 55 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye toplam 55 bin 482 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 02:40
Kocaeli'de Kumar Baskınında 6 Kişiye 55 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 482 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellenmesi adına umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Baskın Detayları

Polis ekipleri, M.E.B'nin İzmit'teki iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye kesilen cezaların yanı sıra, 5 bin 850 lira miktarında paraya da el konuldu. Ayrıca, M.E.B. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Bu tür denetimlerin, kumar ve benzeri suçların önlenmesine yönelik kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı. Polis...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı. Polis ekiplerince, 5 bin 850 liraya da el konuldu.

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