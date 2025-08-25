Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yaya Çarpması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaya çarpması: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin İzmit ilçesi kesiminde meydana gelen kazada, bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde kaydedildi.

Olayın gelişimi

Otoyol işletmesine bağlı ekipler, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli içinde bir kişinin yaya olarak ilerlediğini fark etti. Güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurup araca almak isteyen görevliler, yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinden de kaçan kişiye, tünel girişinde İstanbul istikametinden Ankara yönüne geçmeye çalıştığı sırada, Muhammet Ç. idaresindeki 35 TE 501 plakalı otomobil çarptı. Otomobil çarpmanın ardından bariyere çarparak durabildi.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü Muhammet Ç. ile araçta bulunan Oğuzhan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

