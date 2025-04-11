Kocaeli'de Menenjit Tedavisi Gören Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. İrem Aslan, Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2. sınıf öğrencisiydi ve hastanede geçirdiği tedavi sonrasında hayatını kaybetti.

Cenaze, hastane morgundan alınarak Sopalı Çiftliği Camisi'ne getirildi. Burada, baba Furkan Aslan ve yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aslan'ın cenazesi, Derince Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. Bazı katılımcıların maske taktığı dikkat çekti.

Cenaze törenine, Aslan'ın ailesi ve yakınları yanı sıra Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Furkan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada kızının hastalığının başlangıcını, evde meydana gelen diz ağrısıyla anlatarak, 2. günün sonunda kusma ve artan ayak ağrısı şikayetleri yaşandığını belirtti. 'Hastanede, enfeksiyon hastalığı gibi göründüğünü söylediler' diyen baba, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan testlerin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiklerini ifade etti.

İrem'in vücudunda sivilce şeklinde lekeler oluştuğunu söyleyen Aslan, 'Testlerin sonuçları çıkınca yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda 1 gün kaldık. Sonrasında Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledildik ve kötü haberi aldık' şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, İrem'in menenjit aşısını olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Furkan Aslan, 'Sağlık ocağında yapılan bütün aşıları yaptırdık, ekstra bir aşısı yoktu' dedi.

Öte yandan Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İrem Aslan'ın menenjit tanısıyla tedavi gördüğü süre zarfındaki tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtilerek, 'Yakın temas olan öğrencilere ve öğretmenlere koruyucu tedavi uygulandı' ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, okulda ve çevresinde menenjit semptomlarına rastlanılmadığı kaydedildi. 'Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz' denildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi defnedildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi defnedildi.