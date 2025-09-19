Kocaeli'de MESEM Davası Başladı: 77 Milyon TL'lik Kamu Zararına Yargılama

Kocaeli'de MESEM projesiyle kamuyu 77 milyon 706 bin TL zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı ele geçirdikleri iddiasıyla 206 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:51
Kocaeli'de MESEM Davası Başladı: 77 Milyon TL'lik Kamu Zararına Yargılama

Kocaeli'de MESEM Davası Başladı

Kocaeli'de, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi üzerinden kamunun zararına yol açtıkları iddiasıyla 206 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava kapsamında 8'i tutuklu, 2'si firari olmak üzere toplam 206 sanık yer alıyor.

Duruşma, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Salonda tutuklu sanıklar N.D, E.B, İ.H.B, S.Ö, N.B, S.Ö, R.Ş. ve Ö.B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları bulunuyordu.

Duruşmada Sanık Beyanları

Tutuklu sanıklardan eski İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş., 16 Mayıs 2023'te il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine usta telafi programının açıklarına ilişkin yazı yazdığını ancak cevap alamadığını belirtti. 20 Haziran 2022'de müdür olarak atandığını, kasım ayına kadar programa ilişkin işlem yapılmadığını ve toplantıda şube müdürünün kayıt uyarısıyla kasım ayında işlem yapmaya başladığını anlattı.

R.Ş., tek okul olarak kontenjanları boş bulunan okulun teşvik sürecine baskıyla dahil edildiğini, evrakların işletmelerin sorumluluğunda olduğunu ve kendisinin bu kadar kişiyi arama imkanının olmadığını savundu. Firari S.K.'nin evrakların tam olduğunu söylediğini iddia etti.

Tutuklu sanık N.D., tanıdığı R.Ş.'nin müdürlüğünü yaptığı anaokulunda çalıştığını, daha sonra başka okula atanınca işinden ayrıldığını, danışmanlık firmasında temizlik personeli olarak çalıştığını ve bilgisayar kullanmayı bilmediğini söyleyerek iyi niyetinin istismar edildiğini öne sürdü.

E.B. ise danışmanlık firmasında görev yaptığını, teşvik yayımlandıktan sonra organize olup firma ve okullarla iletişime geçtiklerini, evrak hazırlık ve onay işlemlerini yaptıklarını, ödemelerin sonra İzmit Mal Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini ve komisyon aldıklarını belirtti. E.B. kişisel verilerin habersiz ele geçirilmediğini savundu.

Tutuklu sanık İ.H.B. haklarındaki suçlamaları reddederek MESEM kapsamında işlem yapma yetkisi bulunmadığını, tahliye talep ettiğini bildirdi. Diğer tutuklu sanıklar da danışmanlık yaptıklarını, evrak toplama ve okula teslim etme görevinde olduklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddetti ve beraat talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu İ.H.B.'nin tahliyesine ve adli kontrol tedbirine tabi olan bazı sanıklar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

İddianame ve Talep Edilen Cezalar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturma dosyasında şüphelilerin projeden usulsüz yararlandıklarına ilişkin kuvvetli delil bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K.'nin kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri iddia ediliyor.

İddianamede, R.Ş. ve S.K. için kamunun zararına sebebiyet verme kapsamında ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, kişisel verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçundan ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticileri ile diğer sanıklar hakkında da kamunun zararına sebebiyet verme suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları isteniyor.

Yargılama süreci ve iddianamede yer alan ayrıntılar, duruşmanın 22 Eylül tarihine ertelenmesiyle ilerleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'daki orman yangınını yerinde inceledi
3
Ayanlar Höyük'te Taş Tepeler Projesi kazıları başladı
4
İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi
5
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti
6
Başakşehir'de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Minibüs Şoförü Yakalandı
7
Mehmet Dinç: Yeşilay TEKNOFEST'te Olmalı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek