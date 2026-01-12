Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelere 11.01.2026-13.01.2026 Trafik Yasağı

Kocaeli'de motosiklet, scooter ve motokuryelere fırtına nedeniyle trafik yasağı

Kocaeli Valiliği, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.01.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Kocaeli’nde kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 24.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

