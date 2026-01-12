Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelere 11.01.2026-13.01.2026 Trafik Yasağı

Kocaeli Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 24.00–13.01.2026 15.00 arasında trafiğe çıkışını yasakladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:29
Kocaeli Valiliği, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.01.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Kocaeli’nde kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 24.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

