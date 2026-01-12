Pınarhisar'da Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Pınarhisar'da başlayan kar kısa sürede beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji yağışın gece artabileceğini bildirirken, ekipler olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 01:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 01:53
Pınarhisar'da Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Pınarhisar'da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kırklareli genelinde de etkili olan yağış için uyarı yapıldı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede ilçe genelinde beyaz bir örtü oluşurken, vatandaşlar kar manzaralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan, kar yağışının Kırklareli genelinde de etkili olmaya başladığı bildirildi. Meteoroloji yetkililerinin uyarıları sonrasında başlayan yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Pınarhisar Belediyesi ve ilgili kurumlara bağlı ekiplerin, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

