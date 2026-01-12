Muğla'da 6 işletmeye 379 bin TL ve idari cezalar

Muğla'da eş zamanlı denetimlerde 6 işletmeye idari para cezası uygulandı; çok sayıda su ürünü ve yasa dışı ağlara el konuldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 01:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 01:30
Eş zamanlı denetimlerde usulsüzlükler ve el koymalar yapıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 6 işletmeye 379 bin 175 TL idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9-13 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapılması talimatı sonrası, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri 11 Ocak tarihinde Muğla genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

14 kontrol ekibi ile 7 ayrı lokasyonda yapılan denetimlerde; 43 adet toplu tüketim yeri, 35 adet satış yeri, 2 adet depo ve 3 adet karaya çıkış noktası kontrol edildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 işletmeye toplam 379 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 42 kilogram istavrit, 9 kilogram çipura, 7 kilogram mezgit, 4,5 kilogram lahos, 4 kilogram tekir, 1,95 kilogram dil ve 1,40 kilogram sargoz balığı ile 440 metre markasız ve sahipsiz uzatma ağı ve sahibi kaçan 1 adet serpme ağı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin bundan sonraki süreçte kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

