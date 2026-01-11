Pınarbaşı ve Sarız'da Yoğun Kar Nedeniyle 12 Ocak'ta Eğitime 1 Gün Ara

Pınarbaşı ve Sarız'da Eğitime Ara

Kaymakamlıklar Yoğun Kar Uyarısı Yaptı

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yetkililer tedbir amaçlı karar aldı.

12 Ocak tarihinde iki ilçede eğitime 1 gün ara verileceği, bu karara ilişkin bilgilendirmenin Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıkları tarafından yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya ve güncel duyuruları takip etmeye çağırdı.

