Kocaeli'de Motosiklet Sürücülerine Trafik Kısıtlaması Getirildi

Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere, bu gece 24.00'ten itibaren yarın 12.00'ye dek trafik yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:19
Kocaeli'de Motosiklet Sürücülerine Trafik Kısıtlaması Getirildi

Kocaeli'de Motosiklet Sürücülerine Trafik Kısıtlaması

Kocaeli'de, bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışı beklenmediği belirtilirken, hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle yoğun buzlanma beklentisi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 24 Şubat Pazartesi günü saat 00.00 ile aynı gün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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