Kocaeli'de Motosiklet Sürücülerine Trafik Kısıtlaması Getirildi

Kocaeli'de Motosiklet Sürücülerine Trafik Kısıtlaması

Kocaeli'de, bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışı beklenmediği belirtilirken, hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle yoğun buzlanma beklentisi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 24 Şubat Pazartesi günü saat 00.00 ile aynı gün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.