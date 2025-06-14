Kocaeli'de Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Olayın ardından, bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı.
Maalesef, yangın sonucunda müstakil ev istifadeyecek duruma geldi. Yangın anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.