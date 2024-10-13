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Kocaeli'de Öğrenciler Pedal Çevirerek Elektrik Üretiyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir okulda öğrenciler, bisiklet pedal çevirerek elektrik üretiyorlar.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:31
Kocaeli'de Öğrenciler Pedal Çevirerek Elektrik Üretiyor

Kocaeli'de Öğrenciler Pedal Çevirerek Elektrik Üretiyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yer alan Şehit Emrah Sapa Ortaokulu, öğrencilerin teneffüs aralarında bisikletleriyle elektrik üretmesini sağlayan yenilikçi bir projeye ev sahipliği yapıyor. "Hep Birlikte Geleceğe Pedallıyoruz Projesi" kapsamında, okulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletler, hem spor yapmalarına hem de okulun aydınlatma sistemine enerji sağlamalarına olanak tanıyor.

Proje ile Enerji Üretiyorlar

Projede, 3 adet çift pedallı bisikletin yer aldığı bir sistem geliştirilmiş. Öğrenciler, bu bisikletleri kullanarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de pedal çevirerek elektrik enerjisi üretiyor. Bisikletlere entegre edilen ölçüm cihazları sayesinde öğrenciler, ürettikleri enerjiyi anlık olarak görebiliyor ve bu durum, aralarında dostça bir rekabet de oluşturuyor.

Proje Hedefleri ve Destekler

Başiskele Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Emin Öztürk, projenin gerçekleştirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından sağlanan hibe desteği ile hayata geçirildiğini belirtti. Öztürk, projenin öğrencilerin enerjilerini pozitif bir yöne yönlendirmeyi ve yenilenebilir enerji konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Yenilikçi Tasarım ve Yarışmalar

Projedeki bisikletler, öğrenci ilgisini artırmak için otomobil şeklinde tasarlandı. Her bir bisikletteki yazılım, öğrencilerin enerji üretimini takip etmelerine olanak veriyor. En fazla enerji üreten sınıfa ödüller verilmesi, projenin keyifli yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öğrenci Görüşleri

Öğrenciler, projeye büyük ilgi gösteriyor. Duru Akdeniz, "Bisiklet sayesinde ders aralarında kafa dağıttık, herkes burada sıra bekliyor" derken, Ahmet Baran Alaş, hem spor yapmanın hem de eğlenmenin ayrı bir keyif olduğunu belirtiyor.

Gelecek Planları

Okul yönetimi, gelecekte bisiklet sayısını artırmayı, rüzgar türbini eklemeyi ve projeyi çevre okullara yaymayı planlıyor. Okul müdür yardımcısı Alper Fidan, enerjilerini aktiviteyle atmalarının yanı sıra, daha fazla bisiklete ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

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