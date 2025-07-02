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Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altında: Ekipler Mücadeleye Devam Ediyor

Kocaeli'de Derince ilçesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:54
Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altında: Ekipler Mücadeleye Devam Ediyor

Kocaeli'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Sürmekte

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde meydana gelen orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan durdurulduğunu açıkladı. Yangın, Yenikent Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangının hemen ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları, 76 personel, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 3 iş makinesi ile sürdürülüyor.

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın'dan Açıklamalar

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin hava ve kara müdahalesiyle yangının yerleşim alanlarına sirayet etmeden durdurulduğunu" ifade etti. Ayrıca, ekiplerin kuzey tarafta yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, yangını söndürmek için ekiplerin tüm güçleriyle çalıştığını dile getirdi. Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Büyükakın, yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını vurguladı. Ekiplerin 7-8 farklı noktada yangına müdahale etmeye devam ettiğini aktardı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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