Kocaeli'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi'nde yer alan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi 2729 Sokak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, müstakil bir evin bağımsız alandaki ardiyesine sıçradı.

Bölgedeki yangın ihbarı sonrası, jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye hemen olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına katılarak itfaiye ekiplerine destek verdiler.

Yangın, yaklaşık iki saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında ise yaklaşık 3 dönüm otluk ve makilik alan etkilendi. Yangın sonucu ardiye kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebi üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.