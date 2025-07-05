DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.301.636,59 -0,3%

Kocaeli'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:54
Kocaeli'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi'nde yer alan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi 2729 Sokak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, müstakil bir evin bağımsız alandaki ardiyesine sıçradı.

Bölgedeki yangın ihbarı sonrası, jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye hemen olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına katılarak itfaiye ekiplerine destek verdiler.

Yangın, yaklaşık iki saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında ise yaklaşık 3 dönüm otluk ve makilik alan etkilendi. Yangın sonucu ardiye kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebi üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunuslu Öğrencilere Gazetecilik Eğitimi: TİKA ve TRT İşbirliği
2
Bakan Göktaş, Ağrı'da Aile ve Gençlik Fonunu Tanıttı
3
İstanbul'da Hazreti Hüseyin İçin Evrensel Aşura Matem Merasimi Düzenlendi
4
Bağdat’ta Aşure Dayanışması: Yunus Emre Kültür Merkezi'nden Sıcak İkram
5
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Adliyeye Sevk Edildi

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz