Kocaeli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Feci Kaza: Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olay, Sultanorhan Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nden geçen yolda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, U.Ç. yönetimindeki 41 AZY 588 plakalı motosiklet ile U.A. idaresindeki 10 PV 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine, hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cihazı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü U.Ç. ve yanında bulunan E.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın nedenine dair inceleme yapıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.