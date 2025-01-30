Kocaeli'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki otomobilin karıştığı bir kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda meydana gelen olayda, M.K.Y. yönetimindeki 81 ABY 701 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde arızalanarak sağ şeride çekildi. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen D.A. idaresindeki 07 AGR 173 plakalı otomobil, park halindeki araca arkadan çarptı.

Kazada sürücü M.K.Y. ile yanındaki yolcular A.C. ve H.K. yaralandı. Olayın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personeli tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.