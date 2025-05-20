Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü

Kocaeli’de Palet Deposunda Yangın Olayı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir palet deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilmesiyle gelişti.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

İtfaiye ekipleri, çevredeki yangın tehlikesine rağmen hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ve sonunda söndürdü. Yangın sonrası, depoda meydana gelen hasar belirlenmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış sebebi henüz aydınlatılamazken, hasar gören depoda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmanın yürütüleceği bildirildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet deposu çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet deposu çıkan yangın söndürüldü.