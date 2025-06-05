Kocaeli'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı: Müdahale Sürüyor

Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde Yangın!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olay yerinde yoğun bir duman gözlemleniyor.

Müdahale Devam Ediyor

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için hızlıca müdahaleye başladı.

Güvenlik önlemleri kapsamında cadde, araç trafiğine kapatıldı. Olay yerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.