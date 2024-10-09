Kocaeli'de Pansiyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Pansiyonda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine intikal eden ekipler durumu anında müdahalelerle stabilize etti.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 3 kişi, tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine anında ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Pansiyonda meydana gelen hasar nedeniyle yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Bir Kedi Ekiplerce Kurtarıldı

Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Hayvan severler, kedi için sevindirici bir durum olarak değerlendirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.