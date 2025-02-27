Kocaeli'de Park Halindeki Otomobilde Başından Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Kocaeli İzmit'te sanayi sitesinde park halindeki otomobilde başından vurulmuş bir kişi bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:03
Kocaeli'de Park Halindeki Otomobilde Başından Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Kocaeli'de Olay Aydınlatılmaya Çalışılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir otomobilde başından vurulmuş bir kişi bulundu. 41 NN 942 plakalı araçtan gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, durumu acilen değerlendirdi.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin içinde hareketsiz yatan kişinin A.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, A.Ö.'nün silahla başından vurulduğu ve ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılmaya devam ediyor. Yerel halk, söz konusu olayın nasıl gerçekleştiği konusunda çeşitli spekülasyonlarda bulunuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sanayi sitesinde park halindeki otomobilin içinde bir kişi başından...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sanayi sitesinde park halindeki otomobilin içinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sanayi sitesinde park halindeki otomobilin içinde bir kişi başından...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sanayi sitesinde park halindeki otomobilin içinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.

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