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Kocaeli'de sağanak felaketi: Karavan otoparkı sular altında!

Kocaeli'de sağanak yağış ve rüzgar, karavan otoparkını sular altında bıraktı. Yetkililer, vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 21:09
Kocaeli'de sağanak felaketi: Karavan otoparkı sular altında!

Kocaeli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, İzmit Körfezi'nde dalga aşmalarına neden oldu. Yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkını ve bazı karavanları sular altında bıraktı. Yağış nedeniyle kentte trafik yoğunluğu da yaşandı.

Şiddetli yağışlar ve dalga aşmaları, karavanlarda hasara yol açtı. Bölgedeki vatandaşlar, su tahliye çalışmaları tamamlanana kadar evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları ve hasar tespiti için bölgede seferber oldu. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybının olmadığını da açıkladı.

Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar, güncel hava durumunu takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

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