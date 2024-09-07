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Kocaeli'de Sağlık Alanında Önemli Yatırımlar Açıklandı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de yeni sağlık yatırımlarını tanıtarak, daha etkili hizmet verme hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:00
Kocaeli'de Sağlık Alanında Önemli Yatırımlar Açıklandı

Kocaeli'de Sağlıkta Yeni Adımlar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gölcük ilçesinde düzenlenen törenle yeni sağlık tesislerinin açılışını duyurdu. Bakan, sağlık alanında yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Temel Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Memişoğlu, "Aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceğiz. Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır," dedi.

Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi açılışı için düzenlenen toplu açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önemli projelerin hayata geçirildi. Memişoğlu, Kocaeli'de 95 sağlık yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık Yatırımları ve İstatistikler

Bakan, kente toplamda 71 birinci basamak sağlık merkezi, bir üçüncü basamak ve 23 ikinci basamak sağlık tesisi inşa ettiklerini açıkladı. Ayrıca, 1200 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi'nin de halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı. "250 Yeni Hekim Ataması Yapıldı"

Kocaeli'deki sağlık hizmetleri alanında 2,188'i uzman hekim olmak üzere toplam 29,714 sağlık çalışanının görev yaptığını belirten Bakan Memişoğlu, son atamalarda 250 hekimin daha şehre atandığını söyledi.

Toplum Sağlığına Dikkat

Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla kilolu olmanın, hareketsiz yaşamın ve bağımlılık gibi sağlık risklerine dikkat çeken Bakan, "Bu temel meseleler, yalnızca sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun birlikte çalışması gereken konulardır," şeklinde konuştu.

Özellikle sağlıklı beslenme, sigara içmeme ve düzenli egzersiz yapma konularında toplumu bilinçlendirdi. Bakan, "Kaybedilen sağlığı yeniden kazanmak zor, bu yüzden sağlığımızı korumalıyız," dedi. Memişoğlu, hedeflerinin güçlü bir aile hekimliği sistemi kurmak olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni hastanenin, vatandaşlara iyi hizmet vermesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen "Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ Konutları, Teleferik ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen "Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ Konutları, Teleferik ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

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