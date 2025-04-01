Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Sırasında Cinayet

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 29 Mart Cumartesi günü meydana gelen ve bir kişinin hayatına mal olan silahlı kavga olayı ile ilgili son gelişmeler yaşandı. Olayda 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu, tabancayla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda üç şüpheli (H.Ş, A.A. ve E.Ç.) gözaltına alındı. Şüpheliler, yaralama ve cinayet suçlamalarından dolayı adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Yapılan işlemler sonrasında, H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin Çalışmaları Devam Ediyor

Soruşturma sürecinde firari durumda olan diğer şüphelinin yakalanması için polisin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olayın ayrıntıları ve motive etkenler üzerinde duruluyor.