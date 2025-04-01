DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldürüldü, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 00:30
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Sırasında Cinayet

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 29 Mart Cumartesi günü meydana gelen ve bir kişinin hayatına mal olan silahlı kavga olayı ile ilgili son gelişmeler yaşandı. Olayda 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu, tabancayla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda üç şüpheli (H.Ş, A.A. ve E.Ç.) gözaltına alındı. Şüpheliler, yaralama ve cinayet suçlamalarından dolayı adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Yapılan işlemler sonrasında, H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin Çalışmaları Devam Ediyor

Soruşturma sürecinde firari durumda olan diğer şüphelinin yakalanması için polisin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olayın ayrıntıları ve motive etkenler üzerinde duruluyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!