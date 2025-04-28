Kocaeli'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı bir kavga meydana geldi. Kavga sonucunda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kavgada H.Y. pompalı tüfekle, T.C. bıçakla yaralanırken, karşı gruptan I.E, A.E. ve M.E. ise sopalarla yaralandı. Olayın nedeni ise henüz belirlenememiştir.

Olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan H.Y. ve T.C, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, I.E, A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan H.Y. ve T.C, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, I.E, A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan H.Y. ve T.C, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, I.E, A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.