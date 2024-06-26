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Kocaeli'de şoke eden silahlı saldırı! Lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Çayırova ilçesinin Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde yaşanan trajik olayda Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın hedefi oldu.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 11:53
Kocaeli'de şoke eden silahlı saldırı! Lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Evinden Çıktığı Anda Hedef Haline Geldi

Silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanan Çoğaç, kanlar içinde kaldı. olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Mahir Çoğaç yaşamını yitirdi.

KOCAELİ müdür yardımcısı

Saldırı anında çevrede bulunanların hızlı müdahalesiyle birlikte polis ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çoğaç, acil servis müdahalesine alındı ancak hayatını kaybetmeden önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

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