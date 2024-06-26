Kocaeli'de şoke eden silahlı saldırı! Lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Evinden Çıktığı Anda Hedef Haline Geldi

Silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanan Çoğaç, kanlar içinde kaldı. olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Mahir Çoğaç yaşamını yitirdi.





Saldırı anında çevrede bulunanların hızlı müdahalesiyle birlikte polis ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çoğaç, acil servis müdahalesine alındı ancak hayatını kaybetmeden önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

