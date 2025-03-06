Kocaeli'de Tabanca Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir arkadaşın tabancasının kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:03
Kocaeli'de Tabanca Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Tabanca Kazası Sonucu Yaralı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir arkadaşın tabancasının kazara ateş alması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir telefon satış ve tamir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, K.G. isimli şahıs, şakalaştığı arkadaşı G.T.'nin elindeki tabancayı kullanırken, silah birden ateş aldı. Bu talihsiz olay sonucunda K.G. karın bölgesinden yaralandı.

Bölgedeki olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı K.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili G.T., polis ekiplerince gözaltına alındı ve incelemeler sürüyor.

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