Kocaeli'de Taksicinin 'Hizmet Bedeli' Tartışması: Yolcu 'Haram olsun' Diyerek İndi

Kocaeli'de taksi yolcusunun POS'taki "hizmet bedeli" tepkisi

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde POS cihazlarının otomatik olarak eklediği hizmet bedeli, yolcular ve taksici esnafı arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kocaeli'de bir kadın yolcunun ödeme sırasında ek ücrete tepki gösterip "Haram olsun" diyerek araçtan inmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Yolcu, kayıt sırasında akaryakıt istasyonlarında böyle bir uygulama olmadığını belirterek tepki gösterdi. Sürücü, ücretin sistem tarafından otomatik eklendiğini söyleyince yolcu aracı terk etti. Taksici esnafı, komisyonun kendilerine değil finans kuruluşlarına gittiğini ve ek maliyetten kaçınmak isteyenlerin nakit ödeme dışında seçenek bulamadığını vurguladı.

Sürücü: "22 TL işlem ücretini TaksidePOS kendi koyuyor"

POS cihazı üzerinden işleyişi uygulamalı anlatan bir taksi sürücüsü, kurumların komisyon politikasını aktardı: "Ben POS cihazına 200 TL giriyorum, 22 TL işlem ücretini TaksidePOS kendi koyuyor. Bunun benimle bir alakası yok. Bu, POS cihazı şirketinin koymuş olduğu bir komisyon. Bu komisyonu kendi cebimden ödeyecek halim yok. Bu kredi kartı komisyonu değil. Zaten banka komisyonu bizden kesiliyor. 22 TL olan ilave komisyon tutarı, TaksidePOS ve benzer şirketlerin kendi komisyonu."

13 yıllık taksici Hakan Peçe: "Sistemdeki boşluk kullanılıyor"

13 yıldır taksicilik yapan Hakan Peçe, sistemin işleyişini anlattı. Peçe, taksimetreye girilen tutarın üzerine sistemin otomatik olarak fark eklediğini belirterek, "TaksidePOS gibi POS cihazları var. Bunlar hizmet bedeliyle çalışıyor ve bu hizmet bedeli doğrudan müşteriye yansıtılıyor. Ortalama olarak yüzde 10 civarında bir fark söz konusu" dedi. Peçe, uygulamanın "yaklaşık 4 yıl önce" bazı kurumların kredi kartı ödemelerinde komisyon almaya başlamasıyla ortaya çıktığını, daha sonra belediyelere ve toplu taşıma araçlarına yayıldığını kaydetti.

Peçe, şehirler arasında fark olduğuna dikkat çekerek örnek verdi: "En yüksek oran İstanbul’da. Örneğin İstanbul’da 35 TL olan bir ücret, kredi kartıyla ödendiğinde 50 TL’ye çıkabiliyor. Bu da yaklaşık yüzde 42’ye denk geliyor. Kocaeli ve Sakarya’da oranlar genelde aynı, yaklaşık yüzde 10 civarında." Peçe, "Araç muayene istasyonlarında da aynı durum var. Sistemdeki boşluk kullanılıyor. Kamu kurumları, belediyeler bu işlemi başlatınca finans kurumları da buna dahil oldu. Kanunen yaptırımı nedir ve ya engellenebilir mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz herhangi bir şekilde fiyat hesaplayıp üzerine ekleme yapmıyoruz"

Peçe, taksicilerin bu farkları kendi cebine almadığını vurguladı: "Şunu özellikle vurgulamak isterim, bu farklar kesinlikle taksicinin cebine girmiyor. Biz herhangi bir şekilde fiyat hesaplayıp üzerine ekleme yapmıyoruz. Taksimetrede yazan ücret neyse, POS cihazına da aynen o tutarı giriyoruz. Örneğin taksi ücreti 170 TL ise ben POS’a 170 TL yazıyorum. Ancak müşteri kartını okuttuğu anda, sistem otomatik olarak farkı ekliyor ve toplam tutar müşterinin kartına bu şekilde yansıyor. Bu fark POS cihazının alt satırında otomatik olarak görünüyor."

Çözüm olarak nakit ödemeye yönelim

Peçe, bankaların yüksek aylık kullanım ücretleri ve faiz oranları nedeniyle finans kurumlarına ait POS cihazlarının esnaf arasında yaygınlaştığını, ancak bu sistemde maliyetin "hizmet bedeli" adı altında yolcuya yansıtıldığını söyledi. Uygulamanın taksiciler arasında yaklaşık iki yıldır yaygın olduğunu belirten Peçe, "Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Ben de geçen yıla kadar banka POS cihazı kullanıyordum. Ancak faizlerin ciddi şekilde yükselmesiyle birlikte finans kurumlarının sunduğu POS sistemlerine geçtik... Şu an için müşterinin bu farktan kaçınmasının tek yolu nakit ödeme yapmak. Kredi kartı ya da başka bir dijital ödeme yöntemi kullanıldığında mutlaka bir fark ödeniyor."

